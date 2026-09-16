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Царьград

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Мэрия Москвы анонсировала 220 экскурсий на "День без турникетов"

Мэрия Москвы анонсировала 220 экскурсий на "День без турникетов"

С 22 по 26 сентября в Москве пройдет акция «День без турникетов». Участники смогут посетить 220 экскурсий на технологических предприятиях и мастерских.

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