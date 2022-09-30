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  • Галина к
    Автор, вы считаете это очень интересной темой отдых какой мандамы? Какая то блогерша..беее... Гнать вас всех на работ...Блиновская с муже...
  • Nata
    Мошенники как всегда обойдут все препоны, а людей под жесткий колпак за их же деньги посадят.Плюс к этому вся информа...Депутат Госдумы и...
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    Актуальненько🤦‍♂️Четыре причины пр...

Что смотреть туристу в Волоколамске? ТОП-5 достопримечательностей

Что смотреть туристу в Волоколамске? ТОП-5 достопримечательностей

<p>Волоколамск &ndash; небольшой райцентр Московской области. В 1905-1906 гг. во время Первой русской революции в Волоколамском уезде Московской губернии была провозглашена крестьянская Марковская республика, отказавшаяся подчиняться царской власти.

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