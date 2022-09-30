Что смотреть туристу в Волоколамске? ТОП-5 достопримечательностей

<p>Волоколамск – небольшой райцентр Московской области. В 1905-1906 гг. во время Первой русской революции в Волоколамском уезде Московской губернии была провозглашена крестьянская Марковская республика, отказавшаяся подчиняться царской власти.
<p>Волоколамск – небольшой райцентр Московской области. В 1905-1906 гг. во время Первой русской революции в Волоколамском уезде Московской губернии была провозглашена крестьянская Марковская республика, отказавшаяся подчиняться царской власти.
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