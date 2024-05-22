Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Майор Гром: Игра» 16+Режиссер: Олег Трофим. В ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Константин Хабенский, Матвей Лыков, Ольга Сутулова, Андрей Трушин, Евгений Чебатков.
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