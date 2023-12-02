Отец певца Шарлота пытался оправдать сына в суде: «Приехал, чтобы покаяться перед народом»

По его мнению, общество не получит пользы от того, что сын будет сидеть в СИЗО. Валерий Шарлот пытался оправдать сына после судебного заседания, на котором было принято ходатайство об избрании певцу Эдуарду Шарлоту меры пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу о «реабилитации нацизма».