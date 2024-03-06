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Пьяных «Бонни и Клайд» доставили в отдел полиции за двойное убийство во Всеволожске

Они до смерти избили мужчину, а затем зарезали его подругу. Их тела нашли в подвале. Правоохранительные органы доставили в отдел полиции 36-летнего жителя Всеволожска и его 26-летнюю сообщницу по делу о двойном убийстве.

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