Пьяных «Бонни и Клайд» доставили в отдел полиции за двойное убийство во Всеволожске

Они до смерти избили мужчину, а затем зарезали его подругу. Их тела нашли в подвале. Правоохранительные органы доставили в отдел полиции 36-летнего жителя Всеволожска и его 26-летнюю сообщницу по делу о двойном убийстве.
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