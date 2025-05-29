"Это вам, гады, за удар по нашим тылам немецкой ракетой": Наш ответ на выходку Берлина. Сладков не стал церемониться

Русская армия продолжает стремительное продвижение по всем направлениям фронта. Отдельные успехи зафиксированы на Сумском и Харьковском направлениях, где формируется буферная зона, а также на Покровском направлении - одном из важнейших и сложнейших участков фронта, благодаря своей стратегической значимости.