"Это вам, гады, за удар по нашим тылам немецкой ракетой": Наш ответ на выходку Берлина. Сладков не стал церемониться

Русская армия продолжает стремительное продвижение по всем направлениям фронта. Отдельные успехи зафиксированы на Сумском и Харьковском направлениях, где формируется буферная зона, а также на Покровском направлении - одном из важнейших и сложнейших участков фронта, благодаря своей стратегической значимости.
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