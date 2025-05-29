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Царьград

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  • Вера Елистратова
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"Это вам, гады, за удар по нашим тылам немецкой ракетой": Наш ответ на выходку Берлина. Сладков не стал церемониться

"Это вам, гады, за удар по нашим тылам немецкой ракетой": Наш ответ на выходку Берлина. Сладков не стал церемониться

Русская армия продолжает стремительное продвижение по всем направлениям фронта. Отдельные успехи зафиксированы на Сумском и Харьковском направлениях, где формируется буферная зона, а также на Покровском направлении - одном из важнейших и сложнейших участков фронта, благодаря своей стратегической значимости.

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Комментарии
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Eduard
С вами бог парни!
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