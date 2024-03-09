Боец ММА Туменов попал в реанимацию накануне поединка на турнире ACA в Москве

Глава промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко рассказал, что российский боец смешанного стиля (ММА) Биберт Туменов попал в реанимацию и перенес операцию накануне своего поединка на турнире АСА 172.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии