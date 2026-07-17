Компания Li Auto обновила кроссовер L6: знакомая упаковка с улучшенной начинкой[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Среднеразмерный гибридный кроссовер L6 пополнил линейку компании Li Auto в апреле 2024 года.
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