Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Халида Мендыбаева
    Политика вообще самая поганая деятельность человека.  Хуже проституции, убийств себе подобных и журнашлюх, потому что...Жизнь проходит!
  • Халида Мендыбаева
    Ну-ну! "Прекрасное искусство" для рафинированных барышень, не знающих реальной жизни!  легко восхищаться прелестями б...Посмотрела я это ...
  • Александр
    Мудрость приходит с опытом... А опыт - с возрастом... Именно поэтому нельзя терять связь поколений. Молодежь, быстро ...Ставь чай! – гово...

Ставь чай! – говорила бабушка

Бабушку привезли к нам во вторник, когда я еще был на работе. А вернувшись домой, увидел её, сидящей на диване и смотрящей очередную бразильскую мыльную оперу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ МИЛОЙ БАБУШКЕ, КОТОРАЯ НАУЧИЛА СЕМЬЮ ТАКОЙ ПРОСТОЙ ВЕЩИ, КАК  УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА И ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ.
Ответить
12 час.
Элеонора Коган
Всем бы нам овладеть этой мудростью, простой,житейской.
Ответить
12 час.
А
Александр
Мудрость приходит с опытом... А опыт - с возрастом... Именно поэтому нельзя терять связь поколений. Молодежь, быстро вылетев из гнезда и лишившись поддержки старших, зачастую набивает шишки там, где близкие помогли бы советом...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх