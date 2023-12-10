Бабушку привезли к нам во вторник, когда я еще был на работе. А вернувшись домой, увидел её, сидящей на диване и смотрящей очередную бразильскую мыльную оперу.
Ставь чай! – говорила бабушка
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Элеонора Коган
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ МИЛОЙ БАБУШКЕ, КОТОРАЯ НАУЧИЛА СЕМЬЮ ТАКОЙ ПРОСТОЙ ВЕЩИ, КАК УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА И ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ.
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12 час.
Элеонора Коган
Всем бы нам овладеть этой мудростью, простой,житейской.
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12 час.
А
Александр
Мудрость приходит с опытом... А опыт - с возрастом... Именно поэтому нельзя терять связь поколений. Молодежь, быстро вылетев из гнезда и лишившись поддержки старших, зачастую набивает шишки там, где близкие помогли бы советом...
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3 час.
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