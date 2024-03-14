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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Торопченко забил во 2-м матче подряд. У форварда «Сент-Луиса» 13+4 в 66 играх

Форвард «Сент-Луиса» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:0, третий период).

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