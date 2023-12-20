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Новость, которая взбудоражила США

Новость, которая взбудоражила США

Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в выборахСуд, все судьи которого были назначены губернаторами-демократами, знаменует собой первый случай в истории, когда третий раздел 14-й поправки был использован для дисквалификации кандидата в президенты.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Фсе дерьмократично в этих матрасных штатах. Ждем  когда, как снежный ком, пойдут решения других штатов. Ой,полыхнуть может там,где никто не ждет.
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14 час.
Татьяна Собколова
Да хоть бы.
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12 час.
Галина Дьячина
логично..предсказуемо..не постесняются и убить...как Кеннеди
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9 час.

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