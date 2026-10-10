Мужчина бросил на улице 9-летнего ребёнка, которого покусала его овчарка

Под Ступино немецкая овчарка напала на 9-летнего ребёнка и вцепилась клыками в бедро. Хозяин животного отказался помочь пострадавшему мальчику — он забрал животное и просто уехал с места происшествия, оставив раненного школьника одного на пустынной улице.
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