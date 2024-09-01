Запад не может справиться с хуситами и терпит огомные убытки — Myśl Polska

Повстанцы движения «Ансар Алла» (хуситы) заблокировали важнейший торговый путь, и США вместе с союзниками ничего не могут с этим сделать, пишет обозреватель Анджей Шчещняк 1 сентября в еженедельнике Myśl Polska.
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