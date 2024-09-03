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РЖД: строительство ВСМ потребует в среднем около 39 тысяч человек в год

РЖД: строительство ВСМ потребует в среднем около 39 тысяч человек в год

Почти 39 тысяч человек понадобится в среднем ежегодно для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию РЖД на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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