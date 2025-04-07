В Орле спасатели вызволили пенсионерку с инсультом из запертой квартиры

Вчера, в районе 9 вечера, за помощью к спасателям обратились жители Бульвара Молодёжи в Орле. Они не могли проникнуть в квартиру, в которой предположительно пожилой женщине срочно нужна была медицинская помощь.
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