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МИД Украины назвал «пощечиной предкам» отказ посольства от возложения цветов в Берлине

МИД Украины назвал «пощечиной предкам» отказ посольства от возложения цветов в Берлине

Украинский посол в Германии Алексей Макеев совершил непростительную ошибку, отвергнув церемонию возложения цветов к советским памятникам в Берлине.

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