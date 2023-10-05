«Западу стало не по себе»: заявление Шойгу вызвало панику в НАТО

Эксперт заявил, что осенью тактика ВСУ серьезно изменится. Эксперт: Шойгу вызвал панику в НАТО своим заявлением В российском оборонном ведомстве заявили о формировании и пополнении девяти резервных полков для СВО.
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