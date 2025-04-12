Региональными выплатами льготникам займется Социальный фонд

Социальные выплаты, финансируемые из региональных бюджетов, предложили назначать через Социальный фонд, чтобы гражданам не пришлось собирать справки, доказывая право на льготы, и обращаться за ними в разные инстанции.
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