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Парламентская газета

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Региональными выплатами льготникам займется Социальный фонд

Региональными выплатами льготникам займется Социальный фонд

Социальные выплаты, финансируемые из региональных бюджетов, предложили назначать через Социальный фонд, чтобы гражданам не пришлось собирать справки, доказывая право на льготы, и обращаться за ними в разные инстанции.

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