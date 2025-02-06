От наггетсов до смузи: 5 простых рецептов из киноа дала диетолог Несвит

Разбираемся, чем на самом деле полезно киноа, какие мифы окружают этот продукт и, самое главное, как приготовить из него действительно вкусные и полезные блюда, которые по достоинству оценят и ваши вкусовые рецепторы, и ваше здоровье.
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