Хабаровская полиция разоблачила серию махинаций в сфере строительства и телефонного мошенничества

Полиция Хабаровска разоблачила серию мошенничеств в строительной сфере. Ранее судимый 26-летний местный житель подозревается в заключении договоров на выполнение строительных и ремонтных работ и последующем уклонении от выполнения обязательств перед заказчиками.
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