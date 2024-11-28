У Макаревича* насчитали в России десятки объектов недвижимости

Александр Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, озвучил мнение о том, что Андрей Макаревич*, известный музыкант и основатель группы «Машина времени», может обладать около 70 объектами недвижимости в России, несмотря на то, что он находится в реестре иноагентов, составленном Минюстом РФ.