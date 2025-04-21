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Дмитрий Маликов посвятил Овечкину песню 1991 года «Сторона родная»: «Великий человек, я поздравил его с рекордом»

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярках за карьеру.

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