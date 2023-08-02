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Рублев о своем бренде Rublo: «Надеюсь, коллекция выйдет в ближайшие недели»

Он играет в нем с этого года. «Надеюсь, коллекция выйдет в ближайшие недели. Сейчас нужно разобраться с некоторыми сложными деталями по поводу интернет-магазина.

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