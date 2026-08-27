Герасимов сообщил о продвижении ВС России к Славянску

Российские войска ведут активные боевые действия в районе Славянска. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время инспектирования группировки войск «Юг», его слова приводит Telegram-канал Минобороны.
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