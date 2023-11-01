25 октября 2023 года в рамках празднования 105-летия ВЛКСМ учащиеся СШ 1 приняли участие в торжественном вручении молодежных билетов членам ОО ´БРСМ´, которое прошло на базе УК ´Центр досуга и творчества г.
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