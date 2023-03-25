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Паризе – 1-й игрок в истории «Айлендерс» с 20 голами за сезон в возрасте 38+ лет

Паризе – 1-й игрок в истории «Айлендерс» с 20 голами за сезон в возрасте 38+ лет

Зак Паризе – 1-й игрок в истории «Айлендерс» с 20 голами за сезон в возрасте 38+ лет. Форвард клуба с Лонг-Айленда отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:5 ОТ).

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