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Daily Moscow

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Первокурсники колледжа имени Маршала В.И. Чуйкова начали учебный год

Первокурсники колледжа имени Маршала В.И. Чуйкова начали учебный год

В колледже имени Маршала В.И. Чуйкова прошло торжественное мероприятие для поступивших на первый курс, сообщили в МЧС Москвы.

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