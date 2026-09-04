Китайцы нашли способ создавать передовую память DRAM без запрещенного западного оборудования

Технология Naura Technology может ускорить создание 3D DRAM в Китае Китайский производитель оборудования для полупроводников Naura Technology Group сообщил о разработке двухэтапного процесса травления, который может использоваться при создании 3D DRAM.
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