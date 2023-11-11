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Путь Украины похож на забег загнанной лошади, — депутат Госдумы

Путь Украины похож на забег загнанной лошади, — депутат Госдумы

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