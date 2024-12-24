Неизвестные факты о лопухе 

Сегодня в мире выращивают 1 млн. 700 тыс. тонн корня лопуха. Вы не ослышались! Миллион семьсот тыс. тонн! В США, Франции, Китае и, конечно же, в Японии, которая лидирует в этом списке, лопух на особом положении.