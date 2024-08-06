В штабе общественной поддержки «Единой России» на выборах в МГД обсудили развитие транспорта в Москве

Транспорт в Москве стал предсказуемым В штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась экспертная сессия, посвященная комплексному развитию транспортной системы столицы, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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