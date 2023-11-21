Киллер Ореховской ОПГ по прозвищу Аль Капоне вышел на свободу после 24 лет в колонии

За время пребывания в тюрьме Олег Пронин женился на своем адвокатеКиллер Ореховской ОПГ Олег Пронин по прозвищу Аль Капоне вышел на свободу из колонии в Мордовии, отбыв 24-летний срок, сообщают телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал «112».