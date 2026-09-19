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Газета.ру

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Врач-кардиолог Соколов: после 40 лет сердце не начинает резко стареть

Врач-кардиолог Соколов: после 40 лет сердце не начинает резко стареть

Сердце не начинает внезапно стареть после 40 лет: гораздо сильнее на сердечно-сосудистый риск влияют развившиеся за годы повышенное давление, высокий холестерин, курение, лишний вес, низкая физическая активность и неправильное питание.

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