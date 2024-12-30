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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Име Удока о драке Томпсона и Хирро: «Один парень оказался крепче другого»

«Вживую я не увидел, что там случилось, но потом пересмотрел. Они сошлись лицом к лицу, потолкались, и один парень оказался крепче другого», – сказал главный тренер «Рокетс».

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