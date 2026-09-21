Поликлиника в Тосно приостановила работу после пожара

В Тосно приостановлена работа поликлиники после утреннего пожара. Пациентов перенаправляют в стационар и принимают в педиатрическом отделении.
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