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На второй энергоблок АЭС «Эль-Дабаа» в Египте установили корпус реактора

На второй энергоблок АЭС «Эль-Дабаа» в Египте установили корпус реактора

Скоро пойдёт обратный отсчёт до физического пуска — начала загрузки топлива Госкорпорация «Росатом» заявила, что сегодня, 9 июля 2026 года, на площадке строящейся АЭС «Эль-Дабаа» в Египте корпус реактора второго энергоблока был установлен в проектное положение.

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