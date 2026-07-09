На второй энергоблок АЭС «Эль-Дабаа» в Египте установили корпус реактора

Скоро пойдёт обратный отсчёт до физического пуска — начала загрузки топлива Госкорпорация «Росатом» заявила, что сегодня, 9 июля 2026 года, на площадке строящейся АЭС «Эль-Дабаа» в Египте корпус реактора второго энергоблока был установлен в проектное положение.