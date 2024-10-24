В Белом доме согласились со сравнением Трампа с фашистом

Белый дом: Байден и его администрация считают, что Трамп является фашистом Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его администрация считают, что кандидат в лидеры Штатов от республиканцев Дональд Трамп — фашист.
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