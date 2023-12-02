Обострение в Донецке: Исинбаеву оставят в списке почетных граждан? Елена ГалицкаяПоявилась неожиданная новость из Донецка: администрация города рассмотрит возможность исключения олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой из списка «почетных граждан».
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