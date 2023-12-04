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  • Николай Елисеев
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"Теща" в выходные в три раза обогнала по сборам "По щучьему велению": о чем новый русский хит

"Теща" в выходные в три раза обогнала по сборам "По щучьему велению": о чем новый русский хит

Новая русская комедия "Теща" стала лидером проката в первые выходные декабря.Новая русская комедия "Теща" стартовала в прокате с оглушительным успехом - в первые выходные декабря лента собрала в кинотеатрах 213 миллионов рублей, сообщает kinobusiness.

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