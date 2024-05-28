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Японский аналог Lada Largus пережил странное обновление

Японский аналог Lada Largus пережил странное обновление

Появление минивэн Mobilio в линейке Honda датировано 2001-м годом. Первое поколение автомобиля продавали только в Японии, но во второй генерации, появившейся в 2014 году, машину вывели за пределы «страны восходящего солнца» – в частности на рынки Юго-Восточной Азии.

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