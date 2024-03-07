Ефимов: в ключевые промышленные кластеры столицы вошли 140 компаний

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» является одной из крупнейших в нашей стране. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на её базе функционируют четыре межотраслевых кластера.