Артур Муравьев: Надежность — залог доверия

Представлять президента в парламенте — это не механическое зачитывание того или иного документа, а важнейшая стадия законодательного процесса, предполагающая со стороны полномочного представителя главы государства разумную тактику.
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