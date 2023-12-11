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Парламентская газета

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Артур Муравьев: Надежность — залог доверия

Артур Муравьев: Надежность — залог доверия

Представлять президента в парламенте — это не механическое зачитывание того или иного документа, а важнейшая стадия законодательного процесса, предполагающая со стороны полномочного представителя главы государства разумную тактику.

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