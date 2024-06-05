Новые виды батарей. 9 самых многообещающих технологий

Рассказываем, кто создает новые батареи, как они работают и когда появятся на рынкеИнженеры и ученые перетряхнули всю таблицу Менделеева в поисках вещества, которое даст ключ к легкой, удобной, дешевой энергии — ​и фантастическому успеху на рынке.