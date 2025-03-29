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Царьград

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Турпоток русских в Турцию летом 2024 года вырастет на 10%

Турпоток русских в Турцию летом 2024 года вырастет на 10%

Ассоциация туроператоров России прогнозирует рост числа русских туристов на турецких курортах на 10% летом 2024 года.

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