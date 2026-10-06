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ФИФА не стала наказывать сборную ДР Конго за участие незаявленного игрока в отборе на ЧМ-2026

Международная федерация футбола отказалась применять санкции к сборной ДР Конго, в составе которой в отборочном турнире ЧМ-2026 играл футболист, не имевший права участвовать в матчах.

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