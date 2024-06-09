По уши в ипотеке: Шуру выселили из элитной столичной квартиры

Артист осуществил давнюю мечту поселиться в центре Москвы. Певец Шура Социальные сетиУроженец Новосибирска Александр Медведев, больше известный под творческим псевдонимом Шура, снова начал наступление на центр столицы.
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