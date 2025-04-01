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Добрый Мир

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НХЛ ограничит семью минутами празднование рекордного гола Овечкина

НХЛ ограничит семью минутами празднование рекордного гола Овечкина

НХЛ планирует ограничить церемонию празднования рекордного гола капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина семью минутами.

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