8 исторических фильмов о восстаниях, которые едва не изменили ход истории

Когда привычный мир рушится, а несправедливость становится невыносимой, люди берутся за оружие. Восстания редко бывают просто строчкой в учебнике — за каждым стоят судьбы, страхи, надежды и готовность идти до конца.
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