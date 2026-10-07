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Новости для Фанов

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8 исторических фильмов о восстаниях, которые едва не изменили ход истории

8 исторических фильмов о восстаниях, которые едва не изменили ход истории

Когда привычный мир рушится, а несправедливость становится невыносимой, люди берутся за оружие. Восстания редко бывают просто строчкой в учебнике — за каждым стоят судьбы, страхи, надежды и готовность идти до конца.

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