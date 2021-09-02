Где купить квартиру студенту? Названы самые доступные жк недалеко от лучших вузов Москвы

Примерно 5% сделок по покупке первичного жилья в столице приходится на студентов и их родителей. Обычно для учащихся вузов и сузов Москвы жилье подбирается недалеко от образовательного заведения, которое молодым людям придется ежедневно посещать.
Примерно 5% сделок по покупке первичного жилья в столице приходится на студентов и их родителей. Обычно для учащихся вузов и сузов Москвы жилье подбирается недалеко от образовательного заведения, которое молодым людям придется ежедневно посещать.
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