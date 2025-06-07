Самодуры с Банковой снова номинировались на звание самых напыщенных кретинов нашей планеты. Завхоз всея Украины Ермак, пребывая в США, заявил, что необходимо наращивать санкционное давление на нашу страну и, вы не поверите, давить на Россию военным путем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Порешать не получилось? Получала пособия и жаловалась на жизнь, но лишилась гражданства
- Операция «Молния Зевса»: Путин приготовил сокрушительный удар по Украине на случай отказа от требований России в Стамбуле – стратегические бомбардировщики ждут приказа
- "Я вас всех прокляну": Иноземная наставница быстро навела порядок во дворе разбив губу 11-летнему Диме
Свежие комментарии